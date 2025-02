Мистерия: Пратеникът на Тръмп за Близкия изток е кацнал в Москва заради "Хамас" и заложническата криза?

Самолетът на Стив Уиткоф - американският милиардер, инвеститор в недвижими имоти и строителен предприемач, който е специален пратеник на САЩ в Близкия изток - неочаквано е кацнал в Москва. Тази информация се разпространи в социалните мрежи на 11 февруари от профили, които следят платформи за въздушния трафик. Самолетът Gulfstream G650ER е пристигнал от Вашингтон, но целта на визитата остава неразкрита.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руското президентство "не разполага с информация за пристигането в Москва на Стив Уиткоф, който е наричан неофициален съветник на Тръмп. Не са планирани никакви контакти“.

"The Kremlin has no information on Steve Witkoff's arrival in Moscow, who is referred to as an unofficial advisor to Trump. No contacts are planned," Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said. https://t.co/uTReIOmM37 pic.twitter.com/Rj1Btfp4kP