"Много мило": Тръмп за извинението на Мъск (ВИДЕО)

Доналд Тръмп отговори на изразеното съжаление на Илон Мъск за скорошните му остри забележки към президента на САЩ, наричайки извинението „много мило", предаде NEXTA. Тръмп каза, че е разочарован от поведението на Мъск, но не го вини за случилото се, не изпитва лоши чувства и „може да му прости“. Днес стана ясно също, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс се е обадил на Мъск на 6 юни, призовавайки го да прекрати конфликта с Тръмп — въпреки че се въздържа от директна критика към милиардера.

Съжалявам за някои от публикациите си за президента Доналд Тръмп миналата седмица. Те отидоха твърде далеч. Това написа мултимилиардерът Илон Мъск в социалната мрежа "X". Това разкаяние се случва няколко дни след гръмката им кавга. Още: "Отидоха твърде далеч": Мъск се разкайва за критиките към Тръмп

Американският президент и милиардерът влязоха в ожесточена словесна битка през изминалата седмица. Мъск публично критикува един от най-важните законопроекти на Тръмп - този за данъчни облекчения и съкращения в разходите, който американският президент нарича „големия красив законопроект“.

Тръмп коментира, че е много разочарован от критиките на Мъск, като заяви, че не знае дали приятелството му с милиардера ще оцелее. И заплаши, че ще прекрати договорите на Мъск с правителството, а Мъск разкри, че името на Тръмп е в неогласените досиета на осъдения сексуален насилник Джефри Епстийн. По-късно изтри публикацията с разкритието от профила с в социалната мрежа „Х“. Още: "Допусна грешка": Бащата на Мъск за спора на сина му с Тръмп

