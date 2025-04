Може да запази някои региони, но не всички: Уиткоф за преговорите за мир с Русия

Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток, който се оказа основна фигура в преговорите с Украйна и Русия - Стив Уиткоф каза, че е обсъдил „териториалния въпрос“ с русия диктатор Владимир Путин в контекста на възможно уреждане на войната. Според него Русия може да запази „някои региони, но не всички“. В интервю за "Уолстрийт джърнъл" Уиткоф също предположи, че териториите с преобладаващо рускоезично население може да са по-малко приоритетни за Киев.

U.S. President’s special envoy Steve Witkoff said he discussed the “territory issue” with Vladimir Putin in the context of a possible settlement of the war.



According to him, Russia may retain “some regions, but not all.” Witkoff also suggested that territories with… pic.twitter.com/lkKC0wM76P