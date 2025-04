Планът на Тръмп за мир в Украйна се проваля: Рубио заговори за отказ на САЩ от преговорите

Съединените щати трябва да решат до дни дали споразумението за прекратяване на огъня в Украйна е "постижимо". Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. След вчерашните разговори в Париж с европейски и украински официални лица за тригодишния конфликт в Украйна Рубио подчерта, че САЩ ще спрат опитите за постигане на мирно споразумение, ако „няма ясни признаци, че такова може да бъде постигнато“. „Ако не е възможно да се сложи край на войната в Украйна, Съединените щати трябва да се откажат от усилията си и да продължат напред“, заяви Рубио пред репортери преди да отпътува от Париж.

ОЩЕ: Мир в Украйна: Тръмп очаква скорошен отговор от Русия (ВИДЕО)

„Това не е нашата война. Ние не я започнахме. Съединените щати помагат на Украйна през последните три години и ние искаме това да приключи, но войната не е наша”, подчерта държавният секретар на САЩ.

Той посочи, че американският президент Доналд Тръмп желае споразумение, но има много други приоритети по света и е готов да продължи напред, но само ако има признаци на напредък. И още - повечето санкции срещу Русия са европейски, САЩ не могат да ги вдигнат, затова Европа трябва да участва в мирния процес, а и войната е на Европейския континент:

Rubio says the EU should take a more active role in ending the war, suggesting that lifting European sanctions could be used as “part of a peace agreement.” pic.twitter.com/Y6oTCxAJIS