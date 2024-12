Мощни вълни потрошиха рибарски лодки в Перу и убиха човек в Еквадор (ВИДЕО)

Мощни вълни заляха региона Пиура в Перу, увреждайки рибарските лодки в морето. Ненормалното вълнение доведе до вълни до шест метра, което накара властите да издадат предупреждения и да затворят пристанища, предава Al Jazeera. Затворените пристанища са 80 на брой. Заради бурното вълнение, започнало в петък на 27 декември, бяха затворени и няколко плажа, допълва Reuters. Мярката се наложи, за да се предотврати риск за човешкия живот, тъй като вече един човек загина в Еквадор, пише американската CBS News.

