Мъск атакува финансовото министерство на САЩ за харчовете и вече има достъп до платежната система

Американският министър на финансите Скот Бесент е предоставил късно в петък, 31 януари, достъп до федералната платежна система на представители на така нареченото Министерство за правителствена ефективност, ръководено от Илон Мъск. Така ръководеният на тази извънправителствена структура и екипът му получават мощен инструмент за наблюдение и потенциално ограничаване на правителствените разходи. Това твърди The New York Times, позовавайки се на петима души, запознати със случващото се.

По-рано тази седмица високопоставеният служител на Министерството на финансите Дейвид Лебрик обяви, че не иска Мъск да има достъп до платежната система на министерството, която изпраща пари от името на цялото федерално правителство. Лебрик е бил пуснат в отпуск, а след това внезапно се е пенсионирал. Това е станало в петък.

Снимка: Getty Images

Системата би могла да даде на администрацията на Доналд Тръмп още един механизъм, с който да се опита едностранно да ограничи изплащането на пари, одобрени за конкретни цели от Конгреса - стремеж, който се сблъсква с правни пречки.

Мъск, на когото президентът Тръмп даде широка свобода на действие, за да намери начини за съкращаване на правителствените разходи, напоследък говори по-усилено за платежните процеси на Министерството на финансите. В публикация в социалните мрежи тази събота милиардерът разкритикува ведомството, че не е отхвърлило повече плащания като измамни или неправилни.

Musk Claims U.S. Treasury Approved Payments to Fraudsters and Terrorists



The U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) discovered that the country's Treasury approved payments to fraudulent organizations and terrorist groups. This was stated by entrepreneur Elon Musk on… pic.twitter.com/Md3mkH3mwm