Мъск мощно купува гласове за Върховния съд в Уисконсин заради дело на Tesla

Един от най-важните съюзници на американския президент Доналд Тръмп - милиардерът Илон Мъск - явно не познава граници, що се отнася до политическа намеса. Сега той се опитва да повлияе на резултата в предстоящите избори за Върховен съд на щата Уисконсин, като използва за целта най-голямото си оръжие - неизчерпаемия паричен ресурс. Финансираният от Мъск комитет America PAC обяви първия победител в петицията си срещу „съдиите активисти“, който получава 1 милион долара.

America PAC е комитет за политически действия, създаден от най-богатия човек в света с подкрепата на редица известни технологични бизнесмени, за да се подкрепи президентската кампания на Доналд Тръмп през 2024 г. Основната цел на групата е да финансира агитационни дейности. Мъск е основният дарител, като неговите вноски съставляват 91% от декларираните към декември 2024 г.

Още: Научен бунт срещу Мъск: Наследниците на Нютон, Дарвин, Айнщайн и Хокинг казват "стоп"

С петицията сега се предлагат по 100 долара на всеки жител на Уисконсин, който се подпише срещу „съдиите, които налагат собствените си възгледи“, а има и по един голям щастливец, който прибира 1 млн. долара през ден или два.

Надпреварата за Върховния съд на Уисконсин ще определи контрола над най-висшата съдебна инстанция в щата, като бъдещите решения вероятно ще засягат въпроси като правото на аборт, правомощията на профсъюзите, законите за гласуване, преначертаването на районите и т.н.

Снимка: Getty Images

Надпреварата е между либералния кандидат Сюзън Крофърд и консервативния бивш главен прокурор на щата Брад Шимел.

В сряда America PAC обяви, че Скот А. от Грийн Бей е станал първият „говорител за милион долара“ - той е спечелил голямата дневна награда.

Още: Мъск нанесе финансов удар на майката на последното си дете, за да й затвори устата

Мъск препубликува поста в X - социалната мрежа, която притежава, - и заяви, че е „вълнуващо да обявим първата си награда от един милион долара за подкрепата на нашата петиция срещу съдиите активисти в Уисконсин“.

"Следващата награда от един милион долара ще бъде обявена след два дни“, написа милиардерът.

Exciting to announce our first million dollar award for supporting our petition against activist judges in Wisconsin!



Next million dollar award will be announced in 2 days. https://t.co/gusHPfrtec