Мъск прекара Деня на благодарността с Тръмп (ВИДЕО)

Милиардерът Илон Мъск се похвали, че е прекарал Деня на благодарността заедно със семейство Тръмп, става ясно от платформата Х (бивш Twitter).

Илон Мъск, Доналд Тръмп и Мелания са прекарали празника в курорта Мар-а-Лаго във Флорида. Мъск сподели видео, на което се вижда как стоят на една маса с бъдещия президент на САЩ и дори се забавляват на музиката.

"Надявам се, че сте прекарали страхотно Деня на благодарността", коментира още Мъск.

Elon Musk, Donald Trump, Barron and Melania blasting YMCA at Mar-a-Lago on Thanksgiving



