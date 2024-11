Известните личности, които избягаха от X след избирането на Доналд Тръмп

Президентските избори в САЩ предизвикаха доста вълнения и доведоха до редица реакции. Политически ангажирани, някои известни личности не се поколебаха да изразят недоволството си, като напуснаха социалната мрежа X.

Неотдавнашното избиране на Доналд Тръмп за президент на Съединените щати имаше многобройни икономически последици. Това, което новият му министър по въпросите на "държавната ефективност" не беше предвидил обаче, беше, че тези последици ще имат отражение и върху него. Илoн Мъск, новият най-добър приятел на Доналд Тръмп, участваше много активно в кампанията на републиканския кандидат, като не се поколеба да инвестира повече от 75 млн. евро в неговото завръщане.

Снимка: Getty Images

Още: Канада отговори на заканата на Тръмп да увеличи митата

Преди да изпълни тази измислена роля, Илoн Мъск е преди всичко шеф на няколко компании - Tesla, SpaceX, а също и социалната мрежа X. Когато купи Twitter през октомври 2022 г., предприемачът не просто промени името му. Той атакува и системата за сертифициране, алгоритъма и дори възнаграждението. Повечето от тези промени бяха приети много зле от потребителите (с изключение на "рейтингите на общността", които бяха доста популярни), което доведе до първоначална вълна от напускания към конкурентни социални мрежи.

Появиха се платформи като Mastodont, Threads и BlueSky и потребителите се насочиха към тях. Ясно е, че X все още е далеч пред тези нови приложения по отношение на присъствие и активни акаунти, но неотдавнашното избиране на Доналд Тръмп и ролята на Илoн Мъск доведоха до втора вълна от напускания. Редица известни личности дадоха да се разбере, че желаят да напуснат, без да пропускат да посочат причините за напускането си. Няколко звезди написаха за последен път в профила си в X, като уведомиха своите фенове и приятели за напускането си в посока BlueSky или Threads.

Още: Мъск разкритикува намерението на Австралия да забрани социалните мрежи за деца

Бягащи звезди

Стивън Кинг

I'm leaving Twitter. Tried to stay, but the atmosphere has just become too toxic. Follow me on Threads, if you like. — Stephen King (@StephenKing) November 14, 2024

Стивън Кинг, известен с онлайн общуването си с литературни ентусиасти, обяви бягството си от X: "Напускам Twitter. Опитах да остана, но атмосферата стана прекалено токсична. Следвайте ме в Threads, ако искате.". Оттогава той е в Threads, където не пести думи против Доналд Тръмп.

Барбра Стрейзанд

Effective immediately, any comments I post will be on Bluesky. #TwitterExodus https://t.co/DZOXQAJoWA — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) November 15, 2024

Освен че иска физически да напусне страната, Барбра Стрейзънд вече е започнала и с бягството си от X към BlueSky. На 14 ноември певицата публикува последното си послание в платформата на Илон Мъск. По време на интервю с телевизионния водещ Стивън Колбърт година по-рано певицата обяви, че в случай на победа на Тръмп: "Бих се преместила. Не мога да живея тук при такава администрация".

Още: Бразилия вдигна забраната за социалната мрежа X

Гийермо дел Торо

This will stay mostly unused (drop in on ocassion). I will be more and more at BlueSky @realgdt.bsky.social. Stay Well. — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 10, 2024

На 10 ноември - четири дни след като стана ясен резултатът от изборите, Гийермо дел Торо обяви пред своята общност постепенното си напускане към BlueSky. Много активен в X, режисьорът изглежда вече е приел добре новата платформа, като в момента има повече от 180 публикации, пише БГНЕС.

Марк Хамил

На Марк Хамил му отне две седмици, за да реши да напусне X. Накрая, на 19 ноември, човекът, който играе Люк Скайуокър в "Междузвездни войни", заяви в BlueSky: "Сега, когато избягах от сайта на Леон към по-синьото небе, съм сигурен, че ще ме наричат #Ex-X, но лично аз винаги ще се смятам за #TwitterQuitter."