Мъск продаде социалната си мрежа X. Какво очаква потребителите?

Американският милиардер Илон Мъск, който в последните месеци се изживява като дясна ръка на президента на САЩ Доналд Тръмп, е продал социалната мрежа X на собствения си стартъп xAI. Продажбата е на стойност 45 милиарда долара. Според Мъск бившият Twitter и днес вече Х се е превърнал в "една от най-ефективните компании" в света. Той обяви, че потребителите ги очакват още повече иновации в работата на социалната платформа, които "ще ускорят прогреса" на човечеството.

За продажбата на компанията и въвеждането на нови функции на социалната мрежа той написа в профила си в X на 28 март.

"Бъдещето на xAI и X е взаимосвързано. Днес ние официално правим крачка към обединяване на данни, модели, компютри, разпространение и таланти", пише милиардерът.

Основната цел на продажбата е въвеждането на още по-тясна интеграция на платформата с технологиите за изкуствен интелект, става ясно от изявлението му.

Мъск определи и двете компании като много ефективни и прогресивни. о думите му неговият стартъп xAI е "една от водещите лаборатории за изкуствен интелект" на планетата. Социалната мрежа X пък той нарича "дигитален градски площад", където над 600 милиона потребители ежедневно могат да намерят "вярна информация" в реално време.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).



Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…