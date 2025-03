Мъск заплаши Зеленски и му предложи как да се спаси, британският премиер с удар срещу Тръмп (ВИДЕО)

"Колкото и позорно да е, Зеленски трябва да получи някаква амнистия в неутрална страна в замяна на мирен преход обратно към демокрация в Украйна". Това написа милиардерът Илон Мъск, основен донор на американския президент Доналд Тръмп и назначен от него да "оптимизира" американската администрация, заради което вече е заведено дело, че това излиза далеч извън правомощията в американската конституция: "Делегирал практически безконтролни правомощия": Прокурори заведоха дело срещу Тръмп и Мъск.

Мъск написа това като коментар на поредното лице от по-долен ешелон на кръга привърженици на Тръмп. Въпросният "адвокат" обяснява, че Зеленски знаел, че войната свършва, а като свършела, щял да изгуби президентските избори в Украйна, да бъде разследван за пране на пари и вкаран в затвора. Затова Мъск "предлага" на украинския президент да се спаси сега, като избяга.

True. As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw

Междувременно, пред британския парламент премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър изрично заяви, че сделката, която американският президент Доналд Тръмп иска да сключи с Украйна за редкоземните ѝ природни богатства, не е достатъчна гаранция за сигурност.

И още - Стармър подчерта, че Русия е агресорът, а Украйна е жертвата в тази война и не може да има друг прочит. "Зеленски е военен лидер, чиято държава стана обект на инвазия и всички трябва да го подкрепяме, а не да се кланяме на Путин", каза британският премир. Дори Найджъл Фарадж, който е един от върлите британски поддръжници на Тръмп, одобри тези думи: Палитра от крайнодесни популисти и близки до Путин: Кои лидери идват за клетвата на Тръмп?

Starmer: the mineral deal is not enough to guarantee Ukraine's security



UK Prime Minister Keir Starmer issued a stern warning to Trump, and even Nigel Farage, typically an opponent of Starmer, agrees!



“The mineral deal is not enough on its own. But can I just remind [Trump];… pic.twitter.com/nWK7oSZ4P2