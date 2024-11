На референдум: Пуерто Рико отново поиска присъединяване към САЩ

На остров Пуерто Рико се проведе референдум за присъединяване към Съединените щати с правата на щат, предаде NEXTA.

Мнозинството жители бяха „за“.

Островът е неинкорпорирана територия на САЩ, тоест е под американска администрация от 1898 г., но не е част от страната. Жителите му нямат право на глас, въпреки че пуерториканската диаспора в САЩ може да гласува.

Присъединяването към САЩ като щат беше подкрепено от повече от 56% от гласувалите. Повече от 30% са били за пълна независимост от САЩ, а 12% смятат, че е правилно запазването на съществуващия статут на острова.

Жителите на Пуерто Рико вече няколко пъти гласуваха на референдуми за присъединяване към Съединените щати, но американските власти все още не са дали на острова права на щат.

The island of Puerto Rico held a referendum on joining the United States on the rights of a state



The majority of residents were in favor.



The island is an unincorporated territory of the United States, that is, it has been under U.S. administration since 1898, but is not part… pic.twitter.com/meyAj1qdYM