Над 1000 бутилки лубрикант и много дрога: Шокиращи открития на полицията в имението на Пъф Деди (СНИМКА)

Новооткрити съдебни документи разкриват стряскащи подробности от федералния обиск в имението на Шон "Диди" Комбс (известен още като Пъф Деди и Пи Диди) в Маями по-рано тази година, като предлагат по-подробен поглед към предметите, които сега са в центъра на продължаващото разследване, включващо твърдения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и организирана престъпна дейност. Делото срещу рапъра тече в момента.

Записите, които бяха публикувани като част от съдебното производство на федералното правителство, включват снимки, направени по време на обиска на 25 март в обширното имение на Комбс на Стар Айлънд. Снимките документират редица предмети, иззети от властите, включително множество огнестрелни оръжия, наркотици и откровени сексуални материали.

Свидетелските показания на агент Джерард Ганон от отдел "Разследвания на националната сигурност" (HSI), който ръководи операцията в Маями, потвърждават, че са намерени няколко оръжия - сред тях зареден автомат, полуавтоматичен пистолет с куршуми с кух връх и части от автомат. Тези находки са направени заедно с различни принадлежности за наркотици и предмети за възрастни, някои от които са били съхранявани в контейнери с луксозни марки.

Психеделици, огнестрелни оръжия и аксесоари за възрастни

Сред по-провокативните елементи на претърсването са халюзиногенни "магически" гъби, марихуана, хапчета с неизвестен произход и бял прах, съхранявани в калъф на Gucci. В съдебните документи бялото вещество не се идентифицира, но се описва като част от по-широк кръг от доказателства, свързани с незаконна дейност.

Разследващите открили и редица сексуални аксесоари. Сред веществените доказателства са въжета за връзване, бельо без дъно, безжични вибратори и разнообразни лубриканти за лична употреба. Забелязани са и опаковки от спорна билкова добавка, продавана като средство за подобряване на мъжката сексуалност.

На една снимка, включена в съдебното дело и широко разпространена в медиите, се вижда пакетче с гъби, което лежи на плота до пакет пури. На друго изображение се вижда пистолет до купчина документи и бутилка с хапчета.

На друго място в имението агентите откриват стационарен телефон, вграден в близост до мивката в банята - символ на луксозния и грижливо поддържан интериор на имението. Според различни информации при обиска са открити над 1000 бутилки лубрикант и бебешко олио.

HSI потвърди, че обискът е било част от по-широко федерално разследване. Макар че към момента Комбс не е обвинен в престъпление, събраните доказателства добавиха напрежение към продължаващия правен контрол около музикалния магнат. Претърсването в Маями последва подобна федерална дейност в Лос Анджелис, където беше претърсен и друг имот на Комбс.

Правни последици и какво следва в разследването

Съдебните документи бележат значителен напредък в делото, което вече разтърси развлекателната индустрия. През последните месеци обвиненията срещу Комбс доведоха до множество граждански искове, някои от които включват твърдения за принуда, злоупотреба и трафик. Въпреки обема на иззетите материали, правният екип на Комбс запази мълчание по отношение на обиска и неговите последици. В предишни изявления представителите му отричаха всякакви нарушения от негово име.

Само преди дни стана ясно, че един от личните систенти на рапъра в показанията си признава, че след всяко парти на Пъф Деди той лично е влизал преди чистачите, за да премахне всякакви следи от наркотици, алкохол и сексуални извращения.

Очаква се федералните прокурори да продължат да представят доказателства през следващите месеци, като вероятно ще се появят още разкрития. Междувременно новопубликуваните снимки подхраниха обществените спекулации и насочиха вниманието към една фигура, която отдавна е известна с това, че си изгражда имидж на власт и неприкосновеност на личния живот, пише "Marca".

