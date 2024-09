Най-малко 116 души са загинали при преминаването на урагана "Хелън" (ВИДЕО)

Най-малко 116 души са загинали при преминаването на урагана "Хелън" през югоизточната част на САЩ, предаде агенция Франс прес, като се позова на местните власти.

В най-засегнатия щат Северна Каролина загиналите са вече 39 души, от които 35 са жертвите само в района на Бънкъмб, където се намира град Ашвил. Най-малко 25 души са загинали в щата Южна Каролина, 17 - в щата Джорджия, 14 - в щата Флорида, 4 - в щата Тенеси и един - в щата Вирджиния, съобщиха отделните местни органи на властта.

🚨 #BREAKING: AT LEAST 116 PEOPLE DEAD…



… nationwide since Hurricane Helen hit and that figure is expected to rise.



This was Chimney Rock, North Carolina. It has been completely WIPED AWAY.



⚠️ Have you heard ANYTHING about in on mainstream media?