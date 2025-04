„Нанесе много щети и разрушения“: Байдън с критики към Тръмп (ВИДЕО)

В първата си голяма реч след напускането на Белия дом през януари, бившият президент на САЩ Джо Байдън се обяви срещу трескавото преструктуриране на правителството на своя наследник Доналд Тръмп, заявявайки, че "секирата" излага на риск пенсионните обезщетения на американците. "За по-малко от 100 дни тази администрация нанесе толкова много щети и толкова много разрушения - направо спира дъха, че това може да се случи толкова скоро", каза Байдън на конференция на защитниците на хората с увреждания в Чикаго.

ОЩЕ: Тръмп обвини "всички" за войната в Украйна - Байдън, Зеленски и Путин (ВИДЕО)

"Те се заеха с администрацията на социалното осигуряване, съкращавайки 7000 служители", съобщи президентът, визирайки националната агенция, която изплаща обезщетения за пенсиониране и инвалидност.

"A Ponzi scheme? What the h--- are they talking about? People earn these benefits."



In his first major speech since leaving office, former President Joe Biden calls out the Trump administration's efforts to cut Social Security. pic.twitter.com/QBzeRNLFcb