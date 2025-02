"Не използвам лекомислено тези думи": Тръмп отказа да нарече Путин диктатор (ВИДЕО)

Не използвам лекомислено тези думи. Смятам, че ще видим всички как ще се развият нещата. Така отговори Доналд Тръмп на въпрос дали ще нарече Владимир Путин „диктатор“, след като окачестви със същата дума Зеленски. Това се случи по време на пресконференция с Еманюел Макрон в Овалния кабинет в Белия дом. Въпросът на журналиста беше посрещнат с усмивка от френския президент, който по-рано обяви категорично, че Русия е започнала войната.

“I support the idea of Ukraine being compensated first.”



“Second, all of those who paid should be compensated not by Ukraine, by Russia, because they started the war.”



- Emmanuel Macron



