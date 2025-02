"Не сте добре дошли": Властите в Маями гонят младите туристи (ВИДЕО)

Пролетна ваканция в Маями? Не за младите туристи. Властите в Маями са уморени от проблемите, свързани с наплива на туристи по време на студентската пролетна ваканция - шум, хулиганство, пиянство и престъпност. В отговор те затегнаха мерките за сигурност и заснеха пародийна телевизионна реклама, за да предадат на младите хора, че Маями Бийч вече не ги приема. Градът предупреди посетителите да очакват вечерен час, претърсвания на чантите на плажа, ранно затваряне на плажа, контролно-пропускателни пунктове и арести за притежание на наркотици и насилие.

„Това, което видяхме през последните няколко години, е просто неприемливо и непоносимо“, каза кметът на Маями Бийч Стивън Майнер. По думите му тълпите са станали неуправляеми въпреки силното полицейско присъствие.

