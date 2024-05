Нефтен разлив край Тексас след инцидент с шлеп (ВИДЕО)

Инцидентът затвори единствения път към малък съседен остров. От удара парчета от моста, който свързва Галвестън с остров Пеликан, се претърколиха върху шлепа и затвориха участък от водния път, докато екипажите да почистят разлива. Малко вероятно е сблъсъкът да доведе до сериозни икономически смущения, тъй като се е случил в по-малко използван воден път. Островът е от другата страна на плажовете на остров Галвестън, които привличат милиони туристи всяка година.

A barge has hit Pelican Island Bridge in Galveston, Texas, leading to an oil spillage and a partial collapse of the bridge.



At what stage does it become more than just a coincidence that important transportation infrastructure is being taken out? 🤔pic.twitter.com/tzbhWZA7P7