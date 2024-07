Нова мода: Татуировки с окървавения Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Неуспешният опит за убийството на Доналд Тръмп се превърна в една от най-коментираните теми в световен мащаб. А фактът, че живеем във времена, в които информацията достига до нас моментално, ни даде възможност да видим всеки възможен ъгъл на опита за покушение. Е, моментът, в който Тръмп, окървавен от разкъсната рана на ухото си, вдига юмрук в стил Румен Радев, бе запечатан от фотографите на място и за часове се превърна в емблема за републиканците.

А какво се случва, когато нещо е супер популярно? Разбира се, хората започват да си го татуират. Точно това става и с окървавения лик на Доналд Тръмп, който краси телата на десетки, ако не и стотици вече ентусиасти.

The assassination attempt on Donald Trump has sparked a new tattoo trend. https://t.co/hjr8Us5jax pic.twitter.com/zX88oCAAN1

Някои от татуировките са супер реалистични с всички нужни цветове и светлосенки. Друг пък - обратното, силно стилизирани и само с един цветен акцент - кръвта, пръснала се по лицето на Тръмп.

Peeps already getting new Trump tattoos. I’m not a tattoo person but what’s your opinion on this? pic.twitter.com/klzmIOR0fF