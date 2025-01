Огненият ад в Лос Анджелис: Версии, щети и очаквани последици (ВИДЕО)

Ситуацията с горския пожар в Лос Анджелис, Калифорния, е напът да се превърне в огромна трагедия. Макар жертвите на огнената стихия да са сравнително малко, щетите са толкова мащабни, че не е съвсем ясно какво ще се случи със стотиците хиляди жители на засегнатите от пламъците райони, чиито домове са напълно разрушени или вече са негодни за живеене. По думите на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм над 12 000 пожарникари се борят с огъня, а Мексико ще изпрати още огнеборци, които да помогнат. До момента се съобщава за най-малко 11 души, които са загинали в пожарите.

Опожарени къщи и имения, снимка: Getty Images

Генералното консулство на България в Лос Анджелис съобщи в своята страница във Facebook за въвеждането на вечерен час в кварталите Палисейдс и Ийтън. "Окръжният шериф Робърт Луна обяви на пресконференция, че в засегнатите от пожарите райони Палисейдс и Ийтън е въведен полицейски час, който ще бъде в сила във времевия диапазон от 18:00 ч. до 06:00 ч. Мярката се въвежда с цел да се повиши обществената безопасност, да се защити имуществото и да се предотвратят кражби и грабежи в задължителните евакуационни зони", написаха от консулството. В публикацията се посочва, че Националната гвардия е разположила 400 служители, които да помогнат при затварянето на пътища и "защитата на критичната инфраструктура" в зоните за евакуация.

Районите, които са обхванати от огъня, са населени предимно с по-заможни жители, както и с някои от най-известните американски актьори. В последните дни се появиха много клиповве, качени от самите знаменитости, в които се вижда как домовете им горят или пламъци "облизват" дворовете им, минути преди всички да бъдат евакуирани.

Според данните пожарите в Лос Анджелис вече са унищожили над 10 000 сгради. Сред пострадалите има много известни личности. Имението на Парис Хилтън изгоря, както и домовете на актьорите Марк Хамил и Джеф Бриджис.

Но как се стигна до този ужасен пожар и какви са перспективите за справянето с него?

Умишлен палеж?

Снимка: Getty Images

Някои холивудски актьори подозират, че горските пожари в Лос Анджелис са предизвикани от подпалвачи, съобщава "Daily Beast". В холивудските групови чатове от няколко дни се носят слухове за подпалвачи, които умишлено подпалват масови пожари в имения на знаменитости. Причината за тях е появата на няколко пожара, разположени в различни краища на града.

Привържениците на подобни теории на конспирацията цитират няколко възможни мотива, които биха могли да ръководят нападателите. Някои сравняват възможните подпалвачи с Луиджи Манджионе, който ликвидира шефа на най-мразената застрахователна компания в Америка. Те смятат, че подпалвачите са водени от омраза към богатството на холивудския елит. Други обвиниха екотерористите за разпространението на огъня.

While Trump threatens to invade Canada and his MAGA movement bullies and harasses Canadians and other US allies, Canadians are busy saving USians from burning alive.



Canadian air crews in Los Angeles risked their lives to save US civilians. #palisadesfire pic.twitter.com/EiYOAG6Zzf — Anonymous (@YourAnonCentral) January 9, 2025

Няколко известни актьори вече се изказаха за подпалвачите в социалните мрежи, по-специално актьорът Хари Уинклер и актрисата Ивет Никол Браун. Именията им са разположени в различни части на Лос Анджелис. "Имаше два пожара в района, където живея, въпреки че наблизо няма горски пожари. Старите хора казват, че това, за съжаление, се случва, когато някъде избухне пожар. Злите хора започват да палят други пожари, само за да наблюдават бедствието", сподели журналистката Джемел Хил, пише БГНЕС.

Според директора на ГДБПЗН Александър Джартов причината за тези пожари е изменението на климата. "Основната причина за пожари с мащаби като тези в Калифорния е изменението на климата. Това коментира в предаването "Събуди се" по NOVA главният комисар. "Докато е силен вятърът, е невъзможно да бъде спрян такъв пожар", каза Джартов и обясни, че в момента пожарникарите в САЩ имат проблем със силния вятър и високата суха растителност.

Бюджетни съкращения?

Началникът на пожарната служба в Лос Анджелис Кристин Кроули заяви, че градската администрация е изоставила пожарникарите, докато пожарите продължават да опустошават града, предаде ДПА. Кроули се оплака в ефира на телевизионния канал CNN, че намаляването на бюджета на пожарната служба със 17 млн. долара има негативно въздействие върху способността ѝ да си изпълнява задълженията. "Вече не можем да поддържаме положението. Нямаме достатъчно пожарникари", заяви тя. Кроули каза, че многократно се е опитвала да покаже на градските власти "недостига на персонал, ресурси и финансиране на противопожарната служба".

Отделът отбеляза 55% увеличение на броя сигнали от 2010 г. насам, каза Кроули, но броят на пожарникарите намалява. "Допълнителните ресурси, които идват, ще ни помогнат с настоящото бедствие. Но в бъдеще трябва да бъдем напълно финансирани и подкрепени", допълни тя.

Какви са щетите?

Според актуализираните предварителни данни на частната компания AccuWeather Inc. пожарите, които горят в Лас Вегас, Калифорния, вероятно ще причинят щети и икономически загуби на стойност 135-150 млрд. долара, съобщава "Евронюз".

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

"Тези бързо движещи се, задвижвани от вятъра адски пожари създадоха едно от най-скъпите бедствия в съвременната история на САЩ", заяви главният метеоролог на AccuWeather Джонатан Портър. "Ураганните ветрове изпратиха пламъците през квартали, пълни с домове за милиони долари. Опустошенията, които са останали след тях, са сърцераздирателни, а икономическите щети са зашеметяващи. В перспектива общите щети и икономически загуби от този горски пожар биха могли да достигнат близо 4% от годишния БВП на щата Калифорния", добави Портър.

Междувременно официални лица съобщават, че повече от 1000 постройки, предимно жилища, са били унищожени от пламъците досега. Около 130 000 души остават под заповед за евакуация, като броят им продължава да се променя с избухването на нови пожари. AccuWeather съобщи, че най-тежките пожари горят в района от Санта Моника до Малибу, като са засегнали някои от най-скъпите недвижими имоти в страната със средна стойност на жилищата над 2 млн. долара. "Съществуват значителни рискове за жителите, техните домове и предприятия, както и отрицателни въздействия върху туризма и здравето, поради вдишването на дим и щетите от дима в неразрушените постройки. Тази оценка е предварителна, тъй като адът продължава да се разпространява и въздействията продължават да се проявяват, а някои райони не са съобщили информация за щети, наранявания и други въздействия", добавиха от компанията.

Yesterday morning I had a beautiful Spanish cottage that gave me endless joy, where I met my husband and raised my son, the only house I’ve ever owned, with fruit trees I grew, with a garden of native plants. Now, ashes. I am heartbroken 💔 #palisadesfire pic.twitter.com/LBYfZoTFgC — Denise Crosby (@TheDeniseCrosby) January 8, 2025

"Мащабът на разрушенията предполага дълъг и труден процес на възстановяване, който ще изисква колективните усилия на общността и подкрепата на властите. Много жители на Пасифик Палисейдс съобщават, че нямат застраховка на имуществото, тъй като застрахователните компании вече не предоставят покритие за недвижими имоти в скъпия и високорисков район", се казва в съобщението на AccuWeather. Отбелязва се още, че ако пожарите продължат да се разпространяват бързо в гъсто населените квартали, много скъпи постройки ще бъдат изложени на риск от изгаряне, което може да доведе до значително повишаване на оценката на AccuWeather за общите щети и общите икономически загуби.