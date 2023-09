Оръжия от САЩ за Киев ще има дори без реформи в Украйна (ВИДЕО)

"Този списък не е условие за бъдеща военна помощ. Той има за цел да помогне на Украйна по пътя ѝ към европейската интеграция", обясниха от президентската администрация на Джо Байдън за украинското издание на "Гласът на Америка" (Voice of America).

US military aid to Ukraine will not depend on the implementation of priority reforms, which the US wants Ukraine to undergo.



