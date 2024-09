Педро Алмодовар спечели "Златен лъв" във Венеция

Испанският режисьор Педро Алмодовар спечели "Златен лъв" на филмовия фестивал във Венеция за филма "Съседната стая".

Това е първият англоезичен филм на Алмодовар, а "Златният лъв" бе обявен от председателката на журито на 81-вото издание на форума - френската актриса Изабел Юпер.

В главните роли са Тилда Суинтън и Джулиан Мур. Филмът е размишление върху смъртта и приятелството, чието действие се развива в Нова Англия, а редовната участничка във филмите на Алмодовар - Суинтън - е военен кореспондент, страдащ от рак в последен стадий. Мур е нейна приятелка, успешна писателка, която се съгласява да бъде до нея в последните ѝ мигове.

Актьорът Джон Туртуро допълва водещото трио във филма, който превежда на английски език това, което режисьорът развива повече от десетилетие на родния си език - все по-меланхолично кино, склонно да анализира страха от смъртта или физическия упадък, пише БГНЕС.

Другите отличени

Никол Кидман спечели наградата за най-добра актриса на филмовия фестивал във Венеция за ролята си във филма "Babygirl". Актрисата обаче не успя да вземе наградата си след неочакваната смърт на нейната майка, предаде АФП.

"Пристигнах във Венеция, за да разбера малко след това, че моята красива, смела майка, Джанел Кидман, току-що е починала", се казва в изявление на актрисата, прочетено от режисьора на филма, Халина Рейн.

"В шок съм и трябва да отида при семейството си. Но тази награда е за нея. Тя ме оформи, тя ме напътстваше и тя ме създаде. Изключително съм благодарna, че мога да кажа името ѝ на всички вас чрез Халина. Сблъсъкът на живота и изкуството е сърцераздирателен и сърцето ми е разбито", добави Кидман.

Голямата награда на журито отиде при "Vermiglio" на Маура Делперо, а "Сребърен лъв" за режисура бе присъден на Брейди Корбе за "The Brutalist". Журито отличи със специалната награда филма "April" на Деа Кулумбегашвили, а за сценарий бяха наградени Мурило Хаузер и Хейтор Лорега за "I'm Still Here".

Наградата за най-добър актьор отиде при Винсънт Линдън за ролята му в "The Quiet Son".

