Почина агентът, прикрил с тялото си и спасил при атентата Жаклин Кенеди (СНИМКИ)

На 93-годишна възраст почина агентът от Сикрет сървис Клинт Хил, който прикриваше с тялото си първата дама Жаклин Кенеди по време на убийството на съпруга й. Въпреки че във фаталния ден Хил се хвърля върху лимузината на Джон Ф. Кенеди, той не успява да спаси държавния глава, но съумява да опази живота на първата дама.

The Secret Service agent who shielded First Lady Jacqueline Kennedy with his body during her husband's assassination has passed away



At the age of 93, former Secret Service agent Clint Hill, who shielded First Lady Jacqueline Kennedy from gunfire during the assassination of the… pic.twitter.com/cBOxMfFjDF