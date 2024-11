Подготвят ли се властите в САЩ за потенциални размирици в нощта на изборите? (ВИДЕО)

Властите на САЩ се подготвят за потенциални размирици през нощта на американските президентски избори, коментира експертът по американистика Александра Филипенко пред беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Правителството на САЩ засилва подготовката за изборите на 5 ноември, като разполага части от Националната гвардия във Вашингтон и други ключови области, твърди експертът.

Изглежда след щурма на Капитолия от 2021 г., този път официалните лица са предпазливи по отношение на надпреварата в щати като Невада и Аризона, където продължителното преброяване на гласовете може да повиши напрежението. Затова Националната гвардия е мобилизирана.

Филипенко каза пред NEXTA: "Ако разликите са малки, безредиците може да се увеличат, но САЩ са си взели поука от 2021 г. и са готови да поддържат реда". ОЩЕ: Белият дом поправя позицията на Байдън за „боклука“

