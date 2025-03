Подкрепящи Украйна притиснаха вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс на улицата (ВИДЕО)

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който даде първия залп за скандала в Овалния кабинет с украинския президент Володимир Зеленски на 28 февруари, се оказа в небрано лозе - протестиращи в подкрепа на Украйна го приклещиха, докато бил на разходка с 3-годишната си дъщеря. Съответно, Ванс се оплака, че детето му много се притеснило, докато протестиращите оспорват думите му: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО).

"Заклеймих инвазията на Русия", казва Ванс, но и бил заклеймил липсата на мир:

Vice President JD Vance claims he was confronted by pro-Ukraine protesters while out walking with his three-year-old daughter, who became “increasingly anxious and scared” — protesters dispute JD Vance’s account of confrontation



“I decided to speak with the protesters in the… pic.twitter.com/uiD3RLU6z2 — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2025

"Реших да говоря с протестиращите с надеждата, че мога да заменя няколко минути разговор за тях, за да оставят малкото ми дете на мира. (Почти всички се съгласиха.)", пише Ванс на X. "Това беше предимно уважителен разговор, но ако гоните 3-годишно дете като част от политически протест, вие сте скапан човек", добави той.

Протестиращите обаче казват, че разказът на Ванс е измислица и че те случайно са минали покрай вицепрезидента на път за протест в подкрепа за Украйна, когато са го видели.

Today while walking my 3 year old daughter a group of “Slava Ukraini” protesters followed us around and shouted as my daughter grew increasingly anxious and scared.



I decided to speak with the protesters in the hopes that I could trade a few minutes of conversation for them… — JD Vance (@JDVance) March 8, 2025

Коментари към Ванс

Тим Милър от The Bulwark написа: „Десетки са мъртви в Украйна, защото спряхте да им давате разузнавателните данни, които защитаваха страната от бомби, така че вероятно можете да се справите с някои протести"

Ванс беше критикуван в коментарите към публикацията си: "Ако позволяваш на Путин да убива 3-годишни момичета, ти си скапан човек".

Критици също така обвиниха Ванс, че използва дъщеря си, за да предизвика съчувствие и да отклони критиките към последните външнополитически решения на администрацията на Доналд Тръмп.

