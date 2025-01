Пожарите в Калифорния наближават границата с Мексико (ВИДЕО)

Горски пожар избухна в калифорнийските планини Отай, разпространявайки се бързо близо до Сан Диего, предаде NEXTA.

Огънят се движи бързо през пресечена местност близо до границата между САЩ и Мексико. Стихията вече е обхванала над два квадратни километра. Още: Нова огнена стихия в Лос Анджелис: Евакуират десетки хиляди от района (ВИДЕО)

Wildfire erupts in California’s Otay mountains, spreading rapidly near San Diego



The fire is moving quickly across rugged terrain near the US-Mexico border. The fire has already engulfed more than two square kilometers. pic.twitter.com/bFG7rDwyZ3