Покрив на църква рухна по време на литургия в Мексико (ВИДЕО)

Кадри в социалните медии показват момента, в който рухва покривът на храма и във въздуха се издига облак прах. После се срутват и външните стени на църквата. Местният епископ Хосе Армандо Алварес заяви, че покривът на църквата е рухнал в момента, в който богомолците са получавали причастие.

The roof of a church collapsed in northern Mexico during a Mass on Sunday, and rescue teams rushed to begin searching for about 30 people believed to be trapped in the rubble, authorities said. pic.twitter.com/iq7U6eND1e