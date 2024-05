Полицията влезе в окупирана сграда на Колумбийския университет (ВИДЕА)

Полицаите използваха рампа, за да влязат през втория етаж на академичната сграда.

Police have broken into Hamilton Hall at Columbia University to arrest students inside who’ve taken it over last night in order to pressure the university to divest pic.twitter.com/0ovgz1r9Gp

До тези действия се стигна, след като изтече крайният срок, поставен на студентите да се разпръснат. Извършени са повече от 100 ареста.

Според студентския вестник на университета младежите са се опитали да попречат на полицията с жива верига. Колумбийският университет беше първият, откъдето започна вълната от протести срещу войната в Газа.

До момента са арестувани над хиляда протестиращи в различни университети в САЩ. Според кмета на Ню Йорк Ерик Адамс в Колумбийския университет са идентифицирани професионални агитатори и външни хора, които са известни на полицията.

This is how American Police treated those Columbia University students who were protesting in support of Gaza/Hamas.



Good one! I just hope they don't start lecturing us when we too treat Indian IsIamic/commies in the same way.. pic.twitter.com/hLTVXrjNb5