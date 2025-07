Стрелба в университетски кампус: Никой не излиза, защото стрелецът още е на свобода (ВИДЕО)

Двама души са простреляни в студентски жилищен комплекс в Университета на Ню Мексико в Албакърки рано в петък, а заподозреният е на свобода „и е възможно все още да е в кампуса“, съобщиха от университета. За стрелбата съобщава американската ABC News. Единият прострелян е загинал, а другият е с наранявания, които не са животозастражаващи, съобщава учебното заведение. Университетът е наредил на студентите да останат по домовете си. „От съображения за повишено внимание, UNM затвори централния си кампус в Албакърки“, съобщи университетът в социалните медии.

At least two people were shot at a student housing complex at the University of New Mexico in Albuquerque early Friday and the suspect remains at large "and may still be on campus," the university said. https://t.co/kCDKmfYhER pic.twitter.com/pAoPfY0ZKq