Политически анализатор припадна на живо по телевизията (ВИДЕО)

Политическият коментатор Камрин Кинси разтревожи зрителите на "Fox News", след като припадна на живо в ефир и накара телевизията да направи извънредна рекламна пауза. По време на сегмент в предаването "Fox News @ Night" в четвъртък, 8 май, Кинси обсъждаше неотдавнашните коментари на бившия президент Джо Байдън относно загубата на Камала Харис на президентските избори през 2024 г., когато започна да губи съзнание и падна от стола си.

"Става въпрос за некомпетентност, а не за... идеология", каза тя миг преди да направи пауза и да падне на земята. "О, боже мой", каза водещият Джонатан Хънт, явно развълнуван. "Сега ще дойде помощ за Камрин", добави той. Членовете на екипа се втурнаха на помощ, докато Хънт се опитваше да прехвърли към друг коментатор. След това обаче от апаратната му дадоха знак, че ще пуснат реклами. Когато предаването бе подновено, Хънт успокои зрителите, че Кинси е дошла в съзнание.

"Камрин е на крака и се движи" - каза той. "Имаме парамедици, които я преглеждат. Ще ви държим в течение. Пожелаваме ѝ всичко най-добро", добави водещият.

Fox News panelist Camryn Kinsey suffers medical episode live on air, host Jonathan Hunt tries to carry on with the segment before going to a commercial. pic.twitter.com/wpBZoxAI2s