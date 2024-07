Президенти на прицел: Дългата история на стрелбите в политиката на САЩ

По време на речта на Доналд Тръмп на митинг бяха произведени изстрели, които разследващите разглеждат като възможен опит за убийство на бившия президент.

Това става поредния опит за убийство, свързан с президентския пост в историята на САЩ, пише БГНЕС.

Президентът Рейгън е прострелян и тежко ранен, докато напуска събитие в хотел "Хилтън" във Вашингтон. Нападателят е Джон Хинкли-младши, който е освободен безусловно през 2022 г.

Рейгън прекарва дванадесет дни в болница. Инцидентът повишава популярността на Рейгън, тъй като той проявява чувство за хумор и устойчивост по време на възстановяването си.

In 1984, after the assassination attempt on Ronald Reagan, this is how the presidential election went. pic.twitter.com/3wdrGjGtgN