Призиви за извънредно положение заради мистериозни дронове над Ню Джърси (ВИДЕО)

Мистериозни светлини в небето над Ню Джърси хвърлиха в паника местни жители. Съобщения за струпвания на дронове над Ню Джърси и други части на североизточната част на САЩ предизвикаха недоволни изблици и на членове на Конгреса, както и призиви за обявяване на ограничено извънредно положение в региона. Джон Брамник, републикански сенатор от щата Ню Джърси, поиска забрана на всички безпилотни летателни апарати, докато мистерията не бъде разгадана, пише „Гардиън“.

Безпокойството относно необяснимите наблюдения на дронове започна в средата на ноември като отделни публикации на местни жители в социалните медии. Въпросът постепенно се издигаше нагоре по етажите на властта. В сряда губернаторът на Ню Джърси Фил Мърфи проведе брифинг с министъра на вътрешната сигурност на САЩ Алехандро Майоркас, както и с представители на Конгреса и щатската полиция, за да обсъдят съобщенията за дронове. Той подчерта, че „към момента не е известна заплаха за обществото“, предаде bTV.

Робърт Уилър, служител на ФБР, отговарящ за разследването на въпроса, заяви, че агенцията все още няма обяснение за наблюденията. На въпроса дали обществото е изложено на риск, Уилър отговори: „Притесняваме ли се, че има нечисти намерения, които биха могли да предизвикат действителен инцидент, свързан със сигурността или обществената безопасност? Не е известно нищо, което би ме накарало да кажа това, но ние просто не знаем. И това е тревожната част от въпроса.“ Той заяви пред членовете на Конгреса, че на линията за сигнали, създадена от ФБР миналата седмица, са били подадени над 3000 сигнала за наблюдения, но досега не е постигнат пробив.

