Протест срещу уволненията на Мъск в Ню Йорк, има задържани (ВИДЕО)

Девет души са задържани по време на протест в Ню Йорк срещу Илон Мъск и проведен пред дилърски център за продажба на автомобили, произведени от Tesla, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Протестиращите в Ню Йорк се обявиха срещу масовите уволнения на американския държавни служители. Те са предприети от т. нар. министерство на правителствената ефективност и са координирани от Мъск, които се ползва с подкрепата на Тръмп.

This is Awesome! In Manhattan, Anti-Elon Musk protesters occupy inside a Tesla dealer, as crowds chant "Zelenskyy is a hero” outside the dealership. pic.twitter.com/YSVloTM2Gg