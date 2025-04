САЩ и Иран подновиха преговорите: Техеран не е далеч от атомна бомба (ВИДЕО)

Иран и Съединените американски щати са започнали втори кръг от преговори късно сутринта в събота относно иранската ядрената програма. Преговорите се осъществяват в Рим, съобщава френския уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на информация на иранската държавна телевизия. Подновяването на преговорите идва и на фона на опасенията, че Техеран не е далеч от атомна бомба.

Иранският външен министър Абас Арагчи и специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Виткоф ще проведат тези дискусии в Рим с посредничеството на Султаната на Оман, както в предишните разговори, проведени в Маскат.

Това е втората среща на това ниво след оттеглянето на САЩ през май 2018 г., по време на първото президентство на Доналд Тръмп, от международното споразумение за иранската ядрена енергия, което предвиждаше рамка за дейността на Иран в тази област в замяна на отмяна на санкциите.

Италия изглежда се опитва да го играе мост в преговорите. Италианският външен министър каза, че е казал на иранския си колега "да продължи по пътя на преговорите срещу ядрените оръжия". Таяни добави, че "италианското правителство се надява, че заедно ще се постигне положително решение за Близкия изток", допълва Al Jazeera.

Едва ли е случайно, че в Рим е и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който се среща с премиера на Италия Джорда Мелони и ще прекара великденските празници в италианската столица. ОЩЕ: Папата не прие Джей Ди Ванс

