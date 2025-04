Папата не прие Джей Ди Ванс

Папа Франциск изглежда няма да се среща с високопоставения си американски гост в лицето на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. Главата на Римокатолическата църква все още се възстановява от дългото си боледуване в резиденцията "Каса Санта Марта". Ето защо вторият човек в Америка след Тръмп беше приет от държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин и Негово превъзходителство архиепископ Пол Ричард Галахър, секретар по връзките с държавите и международните организации, предаде информационния канал на Ватикана, позовавайки се на пресслужбата на Светия престол.

Припомняме, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е на посещение в Рим от вчера. Той е там, за да се срещне с италианския премиер Джорджа Мелони и да празнува Великден във Ватикана.

Той вече участва в тържествената литургия за Страстите Господни на Разпети петък вечерта в базиликата "Свети Петър". Ванс беше заедно със семейството си, в контекста на международното му турне, което го доведе в Италия и ще го доведе след това в Индия. ОЩЕ: Джей Ди Ванс е в Рим за среща с Мелони (ВИДЕО)

