САЩ не виждат "украинска следа" в смъртоносната атака в Подмосковието (ВИДЕО)

"Ислямска държава носи цялата отговорност за това нападение. Нямаше никакво украинско участие", каза тя. И преди това от Вашингтон казаха на Москва кой вероятно е отговорен, разчитайки на свои разузнавателни данни.

Още: Русия се оплака: САЩ ни предупредиха за атентата, но не достатъчно конкретно

Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис също заяви, че няма доказателства за участието на Украйна в терористичното нападение.

"Не, няма доказателства. И всъщност знаем, че по всички признаци ИДИЛ-"Хорасан" е отговорна за случилото се", каза Харис пред ABC. "Ислямска държава - Хорасан" е подразделение на групировката ИДИЛ, което "отговаря" за Афганистан.

Putin continues to portray himself as a mourner, now seen in a church holding a candle pic.twitter.com/6MfqMLBtLb