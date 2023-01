САЩ отпускат нова военна помощ за Украйна

Това е "най-големият пакет за подпомагане на сигурността на обща стойност, който сме отпускали досега", заяви пред журналисти заместник-помощник-министърът на отбраната Лора Купър.

Основните елементи в пакета са "Брадли", които се доставят с 500 противотанкови ракети TOW и 250 000 патрона за 25-милиметровите им автоматични оръдия. "Автомобилите "Брадли" ще повишат още повече способността на Украйна да провежда сложни маневри при почти всякакви метеорологични условия и терен, особено в южната и източната част на страната", заяви Купър.

В пакета са включени и 100 бронирани машини М113 и 55 МРАП, 18 155-милиметрови самоходни гаубици, както и артилерийски боеприпаси, минохвъргачки, ракети за противовъздушна отбрана и различни видове стрелково оръжие. Самоходните гаубици "ще осигурят по-добра защита и маневреност" в сравнение с предоставените преди това артилерийски установки, които трябва да бъдат теглени от превозни средства, каза Купър.

The Pentagon has published a list of weapons that will be included in the new package of military assistance to Ukraine.



It includes:



🔹50 IFVs Bradley

🔹100 M113 armored personnel carriers

🔹55 MRAP armored vehicles

🔹138 HMMWVS SUVs

🔹18 self-propelled and 36 towed howitzers pic.twitter.com/x5Nz1sCeOk