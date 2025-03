САЩ поискаха Гренландия на всяка цена и обвиниха Дания, на острова се уплашиха от Тръмп (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, чиято съпруга ще посети Гренландия от 27 до 29 март, за пореден път показа какви са апетитите на администрацията на Доналд Тръмп във връзка със самоуправляващата се територия (полуавтономна, под егидата на датската корона). Той заяви, че Вашингтон възнамерява да получи контрол над острова и че ще направи всичко необходимо, за да постигне това.

„Дания, която контролира Гренландия, не си върши работата и не е добър съюзник. Трябва да си зададем въпроса: Как да решим този проблем, който засяга националните ни интереси?“, заяви Ванс в интервю за FOX News - единствената американска мейнстрийм телевизия, която изразява благоприятно отношение към Републиканската партия.

"И ако това означава, че се нуждаем от територията на Гренландия, тогава президентът Тръмп ще я получи. Той не се интересува от това, че европейците ни крещят. Той се интересува единствено от американските национални интереси“, каза още Джей Ди Ванс за териториалните амбиции на държавния глава.

U.S. Vice President J.D. Vance stated that the Trump administration intends to gain control over Greenland and will do whatever it takes to achieve that.



