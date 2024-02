САЩ: Последствията за американския народ ще са тежки, ако не подкрепим Украйна

Шумър е придружен от още четирима сенатори от неговата партия - Джак Рийд, Майкъл Бенет, Ричард Блументал и Маги Хасан.

Той заяви, че се надява делегацията да постигне четири неща: да покаже на Украйна, че "Америка е с тях", да демонстрира на НАТО, че САЩ "не изоставят Европа", да се запознае с оръжията, от които Украйна се нуждае, и да даде ясно да се разбере, че САЩ не отстъпват от своите отговорности и съюзници.

I am leading this delegation to meet with President Zelenskyy to show the Ukrainian people that America stands with them, to show our NATO and European allies we stand with them, to learn about the arms Ukraine vitally needs, and to protect our democracy and national security. pic.twitter.com/us2hlrIIfT