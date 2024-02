Кога Украйна ще рухне: Оценки и предупреждения от САЩ (ВИДЕО)

"Целите, които в момента Украйна опазва от руските бомбардировки – няма да може да ги опази всичките колкото повече тече времето без помощ, ако няма с какво да зареждат ПВО. А ако Русия има изцяло превъзходство в небето, това ще промени изцяло нещата на бойното поле", коментира неназован служител от Пентагона. А негов украински колега добави красноречиво: "Основната ни цел е да сдържаме руската военна авиация. Ако не можем, време е да събираме багажа".

Освен всичко друго, на дневен ред е и, че Украйна няма да има достатъчно пари да опазва F-16, които се очаква да получи тази година. Досега САЩ са дали военна помощ за 44 млрд. долара на Украйна (отделно е хуманитарната и финансовата). В новия пакет, приет от Сената, но не и от Камарата на представителите, предвидената военна помощ е малко над 48 млрд. долара: Сенатът на САЩ одобри 60 млрд. долара помощ за Украйна, предстои по-трудното

Военните жертви във войната в Украйна

Пред американската телевизия Fox News, която е основно информационно оръжие на Републиканската партия, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че към момента съотношението на военните жертви е 5:1 в полза на Украйна – за да убият един украински войник, руснаците жертват петима свои. "Това е приблизителна статистика", уточни Зеленски в интервюто за FOX, но въпреки това, на база тези думи и актуалната статистика на украинския генщаб за убити над 407 000 руски войници, телевизията изчисли, че убитите украински войници на около 80 000 – 100 000 души тоест 20% от населението на Атланта.

Зеленски поиска помощ с оръжия за Украйна, но уточни – ще оцелеем и без нея, само че не всички. "Путин никога няма да спре – ще прегази и Източна Европа, ако не бъде спрян", каза украинският президент.

На този фон, руският опозиционен телеграм канал ASTRA съобщи за 8-ми случай, в който руската военна авиация изпуска умна бомба на руска територия. Този път – в село Солоти, а случаят е от 18 февруари. Става въпрос за авиационна управляема бомба ФАБ-250, като са евакуирани 150 души. Инцидентът непряко се потвърждава от губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков, който писа в своя канал в Телеграм: "В обкръг Валуйки, в село Солоти, беше намерен и унищожен "обект с експлозив" от инженерна група на руското военно министерство. Няма щети и последствия".

Друга интересна новина - руски военен блогър набира дарения за закупуване на терминали на Starlink. От публикацията се разбира и цената на един терминал, според руснака - 1900 паунда, което включва и шестмесечен абонамент: Украинското разузнаване разкри откъде точно Русия купува Starlink (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Here it is "liberated" Avdiivka



The once prosperous Ukrainian city is now simply wiped off the face of the earth. Not a single surviving building remained in the city, and thousands of civilians' bodies remained under the rubble of residential buildings. pic.twitter.com/Ln8rrwI1Rz — NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има рязко увеличение на интензивността на бойните действия. За денонощие украинците са регистрирали 101 бойни сблъсъка, тоест около 66% увеличение на дневна база.

Най-горещото направление е направлението "Маринка" (Григоровка, Новомихайловка и Победа) – цели 43 отбити руски пехотни атаки. Генщабът изрично посочва като основни бойни полета районите при Новомихайловка (югозападно предградие на град Донецк, Авдеевка е северозападно) и село Победа. Победа беше превзета от руснаците преди 2 дни, но украинците са заели позиции на висок терен в западните покрайнини на селото и спират руската армия – това беше коментирано от руски военни блогъри, а един от най-популярните в лицето на Семьон Пегов още през 2022 година беше отбелязал тази особеност на терена при Победа. Сега Пегов пише в обзора си, че руснаците напредват от Победа към Новомихайловка и застрашават украинските сили там с обкръжение: Руската армия превзе нова важна точка в битката за Донецка област (ВИДЕО)

При Авдеевка също остава напрегнато – 10 отбити руски пехотни атаки, като явно руските сили леко са напреднали, защото украинският генщаб вече съобщава за боеве до Орловка тоест от север на Ласточкино, което сега е основната позиция на украинската армия в района (КАРТА). Има видеокадри, които показват ситуацията в коксохимичния завод северозападно от Авдеевка и че вече има напредък на руски части западно от там, тоест към Орловка.

Популярният руски военен телеграм канал "Рибар" в своя обзор говори за навлизане на руски войници в Северно (на 5-6 километра запад-югозапад от Авдеевка) – няма обаче все още геолокализирани видеоматериали. Има и руски твърдения, че 40% от Първомайско са превзети (на 11 километра югозападно от Авдеевка).

Destruction of enemy dismounts in Lastochkyne, west of Avdiivka, by combined arms of the 3rd Assault Brigade on 21 February 2024.



Enemy forces attempt to continue erratic assaults after the Ukrainian withdrawal from Avdiivka.



35 - 200

9 - capturedhttps://t.co/PEglm0b8un pic.twitter.com/iDWNdX3zUn — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 22, 2024

(КАРТА) Извън този участък на фронта – при град Донецк, рязко вдигане на интензивността на боевете има при Бахмут и в Лиманското направление. При Бахмут основна точка на боеве е Ивановско – на 5-6 километра запад-югозапад от самия град, като "Рибар" (а и други руски военни телеграм канали) говори вече за боеве в източната част на самото село. И там обаче има позиции около селото на висок терен, което много затруднява цялостното му превземане. Семьон Пегов пък казва, че въпреки руските атаки, ситуацията още не се е променила значително. Общо украинският генщаб отчита 16 отбити атаки при Бахмут за последните 24 часа:

Failed Russian mechanized attack in the Bakhmut direction. pic.twitter.com/pyTEbv08FQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 22, 2024

За Лиманското направление погледът е при Терно и Ямполовка, на 15-тина километра западно от Кремена. Там са отбити 14 руски пехотни атаки – няма никакви руски хвалби за решителен пробив, а повече за най-северната част на фронта научете тук: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Продължават периодичните твърдения на руски военни блогъри за напредъци по фронта при Работино и Върбово (по направлението Орехов – Токмак – Мелитопол, в Запорожка област). Ясно е обаче, че в този район има много окопни позиции и всъщност дотук няма никакъв значим руски успех:

ОЩЕ: Русия директно си призна, че изкоренява украинците от окупирани земи (ВИДЕО)

A part of the trench network near Verbove, occupied Zaporizhzhia filmed from above. An extensive line. The fields around them were/are subject to heavy shelling. pic.twitter.com/z78vmya65b — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 22, 2024