Загубите в украинската контраофанзива: Няма победа без жертви (ВИДЕО)

Украинската армия явно продължава да атакува в Запорожието, като за момента ситуацията е типична за война – малко сигурна информация какво се случва и множество спекулации. Коментарите са предимно от руски източници – например руският пропагандист Семьон Пегов съобщава за нова вълна на украински атаки по линията Орехов – Работино, която обаче не е довела до голям украински пробив. Същото твърди и друг популярен руски телеграм канал "Операция Z", като той дава подробности за извършване на дейности по миниране на един от логистичните пътища на руснаците Новопрокопвка – Работино.

Battle footage involving the recently lost Bradley M2A2’s in Zaporizhzia was released. One can be seen hitting a mine while at the end of the footage soldiers get evacuated. pic.twitter.com/4mcjNIkA4E — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 10, 2023

В това отношение изключително показателна е публикация в Телеграм на украинския зам.-министър на отбраната Анна Маляр. В нея тя напомня, че на война винаги има загуби, че няма все още изобретена военна техника никъде по света, която да е неуязвима и че чрез преувеличаване и нарочни "информационни бомби" (главно в социалните мрежи) Русия цели да разкрие повече за украинските възможности и планове – например твърдения за чудовищни украински загуби са начин да се търси украинско опровержение, което да даде повече информация на руските командващи за намеренията на украинците. А един от най-популярните профили в Twitter, който извършва огромна работа по геолокализация на видеокадри и снимки на бойното поле в Украйна, за да може да бъдат правени сравнения и анализи – GeoConfirmed, изрично коментира, че досегашните руски кадри на повредена и унищожена тежка украинска военна техника показват всъщност малък брой засегнати такива средства на фона на огромното количество получена помощ. И най-важното – масово кадрите рисуват картина, при която екипажите на тази машини са успели да се спасят, тоест основно поражения са нанесени от мини и най-ценният актив на всяка армия – войниците, не са загуба.

Че нещата с украинската контраофанзива са сериозни сочи фактът, че издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин говори как украинското контранастъпление е започнало и руското военно командване давало "реалистична оценка на ситуацията", че руската армия се справя много добре, нанася големи загуби на украинците. Колко реалистична информация дава руското военно министерство отдавна е известно - особено с христоматийни примери за повече на брой унищожени ракетни системи за залпов огън HIMARS, отколкото Украйна е получила. Украйна вече провежда офанзивни операции в поне 4 сектора на фронта - не само в Запорожието, но и в Донецка област, включително в западната ѝ част, констатира и ISW - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

(КАРТА) От изминалата нощ няма много информация в снимки или видеа, която да подсказва какво се случва. Предимно видеокадри и снимки се разпространяват от руски източници, но те са от поне 2-3 дни назад. Със сигурност, югоизточно от град Орехов украинците атакуват и там изглежда имат известни тактически успехи – от Мала Токмачка в посока към Токмак. Точно там обаче дотук са и най-големите загуби на бронирана техника – поне 2 танка Leopard 2A6, както и няколко бронирани машини Bradley. Кадрите на тези поражения обаче са отпреди над 2 денонощия, има и такива чак от 5 юни, при Велика Новоселка (до административната граница между Запорожка и Донецка области):

A bit underreported, in total 2 Leopards 2A6 a T-64 with mine trawler, 5 Bradley M2A2, 1 Oshkosh M-ATV and an unknown vehicle were lost apparently. Anyway, it seems these losses are being ruminated a lot right now.



A war isn’t won without losses. Let’s keep it with that. — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 9, 2023

🎥Four more M2 Bradley infantry fighting vehicles were damaged/abandoned at the same place. At least one M2 Bradley was later destroyed, probably as a result of ammo cook off. #UkraineRussiaWar https://t.co/b0GfjybHdK pic.twitter.com/TKyHOo55rO — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) June 9, 2023

За щурма на село Лобоково от украинска страна, където и руски източници признаха украински успех, вече има и по-подробни видеа:

Украински източници също публикуват видеокадри на поразена руска техника – например ракетна система "Солнцепек", за която редовно поддържащите Русия тръбят с дитирамби в социалните мрежи колко е невероятна:

(КАРТА) Същевременно при Бахмут продължава украинският натиск и вече тече истинска битка за самата Клещеевка – на 7 километра южно от Бахмут. Руснаците вече трябва да се притесняват да не загубят Андревка, която е малко по-на изток от Клещеевка, на 10-тина километра южно от Бахмут. Руски източници – например Пегов, говорят за украински операции при Дъбово-Васильовка, на 10-тина километра северно от Бахмут, което означава нов украински напредък в източна посока и по този фланг.

Губернаторът на Полтавска област Дмитро Лунин съобщи, че през тази нощ е имало руска атака с ракети и дронове-камикадзе "Шахед" на военно-въздушната база "Миргород". Няма жертви, твърди той, но има разрушения по инфраструктурата на базата, както и поразена техника. В своята сводка руското военно министерство също казва за обстрели с високоточно оръжие и че "всички набелязани цели са унищожени", което казва всеки път при такива ситуации.

Що се отнася до Херсонска област, в сутрешната си сводка украинският генщаб е категоричен – руските окупационни власти позволяват на хората да се евакуират от наводнения източен бряг на река Днепър само ако имат руски паспорти. Actualno.com разговаря с украински граждани, живеещи в България, които имат роднини в Нова Каховка – информацията, която те ни дадоха, кореспондира със съобщеното от украинския генщаб. С много мои роднини няма връзка, откакто Каховският язовир беше взривен – руснаците не разрешават на хората да се евакуират и ги оставят да се издавят, категорична е един от нашите източници.