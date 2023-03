Сблъсък с птици принуди американски самолет да промени маршрута си

Полет на Southwest Airlines, пътуващ за Форт Лодърдейл, е бил принуден да се върне в Хавана, Куба след като се съобщава, че е претърпял сблъсък с птици, казва превозвачът. Това се е случило в неделя сутринта.

В изявление за CNN в неделя Southwestа каза, че самолетът е претърпял удари с птици.

A Southwest Airlines flight bound for Fort Lauderdale was forced to return to Havana, Cuba, on Sunday morning after reportedly experiencing bird strikes, the carrier says. https://t.co/eU1JvtoOZj