Сикрет сървис откри стрелба при опит за проникване в автомобила на внучката на Байдън

Не се съобщава дали 29-годишната Наоми Байдън е била наблизо по време на инцидента в богаташкия квартал Джорджтаун.

"На 12 ноември около 23:58 ч. (...) агентите на Сикрет сървис са се натъкнали на по всяка вероятност три лица, които са счупили прозореца на паркиран празен правителствен автомобил", заяви говорителят на агенцията за президентска защита Антъни Гулиелми в изявление, публикувано в X.

Федерален агент е използвал служебното си оръжие по време на инцидента, но се предполага, че никой не е бил улучен", заяви Гулиелми, като добави, че заподозрените са избягали и че "не е имало заплаха за никой от охраняваните лица".

Автомобилът е бил част от охраната на Наоми Байдън, съобщават американските медии.

