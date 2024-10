Силата на урагана "Милтън": Анимиран модел (ВИДЕО)

Днес, 9 октомври, считаният за "урагана на века" "Милтън" се очаква да удари крайбрежието на Флорида - с ветрове със скорост от до 155 мили в час.

Силата на "Милтън" е по-голяма от тази на "Катрина", която през 2005 година уби 1836 души и нанесе щети за 125 млрд. долара и то спрямо тогавашните икономически реалности.

Още: С ветрове до 285 км/ч ураганът "Милтън" лети към Флорида (ВИДЕО)

Предупрежденията за евакуация в САЩ са отдавна налице и те засягат над 5,5 млн. души, което представлява най-голямата такава евакуация в историята на щата - но особено впечатляващи са моделите какво бедствие всъщност очаква Източното американско крайбрежие. В Дейтона се очаква на места водата, носена от бурята, да стигне до почти 3 метра - а кметът на Тампа Джейн Кастор предупреди: "Ако изберете да останете в зона, от която трябва да се евакуирате, ще умрете":

Още: Байдън: Милтън може да е най-тежката буря във Флорида от век насам

"Milton" is coming to Florida: the news broadcast modeled its strength and estimated consequences



Its strength exceeds "Katrina" from 2005, forecasters say the hurricane will be one of the strongest, if not the strongest, in history.



"Katrina" caused 1,836 deaths and $125… pic.twitter.com/6WxShBBUxT