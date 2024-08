Силни ветрове извадиха от релсите над 40 вагона в Северна Дакота (СНИМКА)

Силни ветрове, вероятно от торнадо, извадиха от релсите 43 вагона в американския щат Северна Дакота, предаде Асошиейтед прес.

Говорител на компанията "BNSF Railway" съобщи, че в сряда вечерта е бил спрян влак поради предупреждение за торнадо близо до град Стийл, Северна Дакота, когато силният вятър е причинил дерайлирането на 43 празни вагона за въглища.

Няма пострадали при инцидента, а във вагоните не е имало опасни материали, уточни говорителят.

Националната метеорологична служба в Бисмарк, Северна Дакота, потвърди по-късно, че около 20:00 часа в сряда близо до Стийл е имало торнадо. От агенцията съобщиха за още четири подобни явления в щата същия ден. Не се съобщава за пострадали хора.

Train derailed in Steele by tornado that happend earlier #tornado pic.twitter.com/XmmlsW0BBw