Синхрон на китове впечатли семейство край бреговете на Масачузетс (ВИДЕО)

Специален момент, уловен от камера, докато семейство гледа как три кита скачат едновременно.

Фотографът разказва, че наскоро се е завърнал от хуманитарно пътуване до Украйна и че това е бил първият път, в който трите му дъщери са заедно от 10 години насам. ОЩЕ: Бебе тюлен в Сан Диего показа умения в сърфа (ВИДЕО)

“That was awesome!”



Special moment caught on camera as a family watches three whales breach at the same time. The photographer tells @ABC News he recently returned from a humanitarian trip to Ukraine — and it was the first time his three daughters were all together in 10 years. pic.twitter.com/Fvipfsn00A