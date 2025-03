След временен застой: Венецуела отново приема депортирани от САЩ (ВИДЕО)

Самолет от Хондурас, превозващ 199 депортирани от САЩ мигранти, пристигна във Венецуела рано тази сутрин, съобщиха венецуелските власти, цитирани от Франс прес и БТА. Венецуела обяви преди два дни, че възобновява полетите с депортирани от САЩ мигранти, които бяха спрени преди месец, след като Вашингтон и Каракас се обвиниха взаимно, че бойкотират постигнатото през януари споразумение за експулсиране. "Днес приехме 199 сънародници“, заяви венецуелският министър на вътрешните работи Диосдадо Кабельо.

Това бе четвъртият полет с венецуелци, депортирани от Съединените щати. Първите два бяха осъществени на 10 февруари, последвани от друг полет със 177 мигранти, които са били държани в затвора Гуантанамо в Куба и впоследствие репатрирани през Хондурас.

Venezuela on Monday received nearly 200 citizens deported from the United States via Honduras, as President Donald Trump cracks down on undocumented foreigners.



A plane carrying the deportees touched down early Monday at Maiquetia International Airport outside the capital… pic.twitter.com/gBIx0NOsTv