Два венецуелски самолета репатрираха около 190 мигранти от САЩ (ВИДЕО)

Два изпратени от Венецуела самолета репатрират общо около 190 граждани на страната от САЩ, предаде Франс прес, като се позова на президента Николас Мадуро. Това са първите по рода си полети. Те бяха организирани 10 дни след посещението във Венецуела на специален пратеник на новия президент на САЩ Доналд Тръмп, отбелязва АФП, цитирана от БТА. Първият самолет вече кацна на международното летище на Каракас, а вторият е на път. В изявлението бе посочено, че част от репатрираните венецуелци са били замесени в престъпна дейност. Текстът не съдържаше повече подробности.

"Венецуела информира своя народ и света, че в момента два самолета са на път към САЩ, за да върнат наши сънародници мигранти, които са се намирали там", съобщи по-рано министерството на външните работи.

