Силно земетресение разтърси Неапол (ВИДЕО, СНИМКИ)

Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер разтърси Неапол като бе усетено доста силно в града и околностите му, предадоха световни агенции. Епицентърът на труса е бил във вулканично и сеизмично активния район Флегрейски полета, уточнява изданието "Италия оджи".

Земетресението е регистрирано в 12:47 ч. местно време на дълбочина от 5 километра.

Много хора са излезли на улиците, обхванати от паника, съобщават местни медии.

Това е най-силният трус в района за последните 40 години.

