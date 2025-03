Случайно или не: Зеленски каца в Саудитска Арабия за преговори, а Х на Мъск дава заето

Странно онлайн явление наблюдаваха потребителите на социалната платформа Х по света. По времето, предвидено за пристигане на украинския президент Володимир Зеленски в Саудитска Арабия за мирните преговори, мрежата на Мъск буквално даваше заето. Така милиони потребители останаха без достъп и двусмислените коментари не закъсняха. В България достъпът вече се възстановява по наблюдения на Actualno.com, но въпросите защо това се случва остават.

Платформата Х, по-известна като бившият Twitter, преживя широко разпространени прекъсвания малко преди пристигането на президента Зеленски, констатира и NEXTA. "Потребители по целия свят съобщиха за проблеми с достъпа до платформата, което доведе до дискусии относно времето и възможните връзки с геополитически събития. Въпреки че техническите проблеми са често срещани, съвпадението не остана незабелязано, предизвиквайки дебати в социалните мрежи относно естеството на тези смущения", посочва изданието.

Twitter experienced widespread outages just before President Zelensky's arrival. Users worldwide reported issues accessing the platform, leading to discussions about the timing and possible connections to geopolitical events. While technical glitches are common, the coincidence… pic.twitter.com/ZBS5Ur9w0O